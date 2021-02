MEDIA 6 : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020-2021 : 16,2 M EUR

Exercice social du 1er octobre au 31 décembre 2020

Chiffre d'affaires consolidé (en M€) 2019 / 2020 2020 / 2021(1) Var. % 1er trimestre

Production

Services 18,6

14,9

3,7 16,2

13,2

3,0 (12,9) %

(11,4) %

(18,9) %

(1) Chiffre d'affaires non audité



Le chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre de l'exercice 2020/2021 (du 1er octobre au 31 décembre 2020) ressort à 16,2 M€, en retrait de 12,9% par rapport à la même période de l'exercice précédent. À périmètre comparable (hors Media 6 IMG), le chiffre d'affaires est en recul marqué de 33,7%.

Le début d'exercice se déroule dans un contexte sanitaire toujours pesant. L'activité du Groupe, au niveau mondial, continue d'être impactée par les mesures de confinement et de restrictions qui se traduisent par un arrêt des investissements significatifs chez de nombreux clients. Les activités PLV et Agencement ont relativement mieux résisté que les activités Métal (France) et en Chine.

La tendance devrait rester similaire au 2ème trimestre. Et compte tenu d'une visibilité toujours très faible sur la date de reprise effective d'une activité plus soutenue, le 2nd semestre pourrait être aussi marqué, bien qu'historiquement plus élevé que le 1er semestre.







A propos de MEDIA 6

« Parce que 50% des achats se décident sur le point de vente »

Spécialiste du Marketing sur le point de vente, le groupe MEDIA 6 agence des espaces de ventes, crée, produit, et installe dans les points de ventes des supports de communication et de présentation, en étant le seul acteur du secteur proposant une solution globale intégrée multi-matériaux :

PLV, temporaire et permanente

Mobilier commercial et agencement d'espaces de vente

avec des moyens de production à l'international sur les zones Europe, Amérique du Nord, et Asie-Pacifique.

Ce positionnement lui a permis de convaincre et fidéliser une clientèle prestigieuse qui compte notamment les plus grandes références du monde du luxe ou de la grande distribution.

Créé en 1977, MEDIA 6 est doté d'un effectif moyen de 500 personnes et de 6 sites de production spécialisés.

Le groupe MEDIA 6 est coté sur Euronext Paris - Compartiment C - Code ISIN : FR0000064404 - Code Reuters : EDI.PA, Code Bloomberg EDI - www.media6.com





Retrouvez l'ensemble de la communication financière de MEDIA 6 sur actusnews.com









MEDIA 6

Nicolas LE CAM

Directeur Financier

Tél. : 01 78 78 32 77





ACTUS

Claire RIFFAUD

Relations Analystes / Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 79



Anne-Catherine BONJOUR

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93