MEDIA 6 : Chiffre d'affaires au 30 juin 2020 : 48,8 M EUR

Communiqué de Presse Paris, le 7 août 2020,08h00

Exercice social du 1er octobre au 30 septembre

Chiffre d'affaires consolidé (en M€) 2019 / 2020 (1) 2018 / 2019 Var. %

1er semestre

Production

Services



3ème trimestre

Production

Services



35,4

28,9

6,5



13,4

10,1

3,3



36,9

30,9

6,0



18,3

14,9

3,4



-4,1%

-6,5%

+8,3%



-26,8%

-32,2%

-2,9%

TOTAL 9 mois

Production

Services 48,8

39,0

9,8 55,2

45,8

9,4 -11,6%

-14,8%

+4,3%

Chiffres d'affaires non audités

Au 3ème trimestre de l'exercice 2019/2020, le Groupe MEDIA 6 affiche un chiffre d'affaires de 13,4 M€, en retrait de -26,8% comparé à la même période l'an dernier. Ce repli reflète la baisse d'activité liée aux conséquences de la crise du Covid-19, avec une fermeture ponctuelle de certains sites.

A l'issue des neuf premiers mois, le Groupe a enregistré une baisse de chiffre d'affaires de -11,6% à 48,8 M€. L'intégration de la société canadienne Media 6 IMG a contribué positivement pour 3,5 M€ au chiffre d'affaires semestriel. Pour mémoire, les sites d'IMG ont fermé plus tardivement à partir de début avril. A périmètre comparable le chiffre d'affaires est de 45,3 M€ (-17,9% par rapport à 2019).

En France, dès que les mesures sanitaires requises ont été mises en place, MEDIA 6 a réouvert ses 3 usines de production courant mai 2020 (La Ferté Milon (PLV Plastique et Carton), Amplepuis (Métal) et Nantes (Agencement)). Les sites d'IMG en Amérique du Nord sont à nouveau opérationnels depuis mi-juin. Pour mémoire les bureaux et l'usine de DONGGUAN en Chine sont restés opérationnels durant cette période avec toutes les mesures sanitaires utiles.

Au niveau de l'activité commerciale, les secteurs de la PLV et les chantiers navals redémarrent de façon progressive alors que le Groupe anticipe une reprise beaucoup plus lente de l'activité agencement.

Au vu du carnet de commandes actuel, le Groupe anticipe un chiffre d'affaires annuel en repli de l'ordre de -11% (-20% à périmètre comparable, hors IMG).

A propos de MEDIA 6

« Parce que 50% des achats se décident sur le point de vente »

Spécialiste du Marketing sur le Point de Vente, le groupe MEDIA 6 agence des espaces de ventes, crée, produit, et installe dans les points de ventes des supports de communication et de présentation qui permettent :

d'augmenter la fréquentation du lieu de vente,

d'optimiser et d'orienter les ventes au moment déterminant de l'acte d'achat.

Sur ces marchés, MEDIA 6 occupe une position particulière en étant le seul acteur du secteur proposant une solution globale intégrée multi matériaux :

PLV, temporaire et permanente, pour une clientèle de fabricants ;

Mobilier Commercial et de l'Agencement d'espace de vente, pour une clientèle de distributeurs.

Ce positionnement lui a permis de convaincre et fidéliser une clientèle prestigieuse qui compte notamment les plus grandes références du monde du luxe, de la pharmacie ou de la grande distribution.

Créé en 1977, MEDIA 6 est doté d'un effectif moyen de 660 personnes et de 7 sites de production spécialisés.

Le groupe MEDIA 6 est coté sur Euronext Paris - Compartiment C.

Code ISIN : FR0000064404 - Code Reuters : EDI.PA, Code Bloomberg EDI

www.media6.com

