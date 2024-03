Medesis Pharma : Résiliation du contrat avec la société NICE & GREEN S.A.

MEDESIS PHARMA, société de biotechnologie pharmaceutique développant des candidats médicaments à partir de sa technologie propriétaire d’administration de principes actifs en nanomicelles par voie buccale, Aonys®, a signé le 30 mars 2023 un contrat de financement en Obligations Convertibles (OCAs) pour des apports en financement de l’entreprise.

Un contrat de financement avec l’émission d’OCAs a été signé entre MEDESIS PHARMA et la société NICE & GREEN S.A. le 30 mars 2023.

NICE & GREEN S.A. avait fait un apport de 1 M€ en avril 2023, correspondant à l’émission de deux tranches de 500 000 €.

Aucun apport complémentaire n’a été fait ensuite.

Depuis la fin de l’année 2023, MEDESIS PHARMA ne prévoyait plus d’apport en numéraire par NICE & GREEN S.A. qui avait informé la société qu’il ne souhaitait plus participer à des émissions obligataires.

Les financements obtenus par MEDESIS PHARMA depuis le mois de septembre 2023 ont été exclusivement apporté par des actionnaires personnes privés.

La résiliation du contrat relève les parties de leurs obligations décrites dans le contrat.

NICE & GREEN S.A. propose que le processus de vente et de conversion se poursuive jusqu’à ce que les montant total des OCAs en circulation soit recouvert par NICE & GREEN S.A.

MEDESIS PHARMA a confirmé son accord pour que ce processus (limité à 15% des mouvements quotidiens du titre) se poursuive.