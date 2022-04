MEDESIS PHARMA

Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2021





Montpellier (France), le 21 avril 2022 - 18h00 – Medesis Pharma (ISIN : FR0010844464, Mnémo : ALMDP), une société de biotechnologie pharmaceutique développant des candidats-médicaments avec sa technologie propriétaire de libération d'actifs par voie buccale, Aonys®, annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 21 avril 2022 son Rapport Financier Annuel au

31 décembre 2021.



Ce rapport inclus notamment le Rapport de Gestion sur les comptes sociaux 2021, le Rapport du Conseil de Surveillance sur le Gouvernement d’entreprise, le Rapport Financier Annuel 2021 et les Rapports des Commissaires aux Comptes.



Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté et téléchargé à partir du site Internet de la Société :





https://www.medesispharma.com/fr/documentation-et-rapports/