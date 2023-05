MEDESIS PHARMA : Assemblée Générale Mixte du 15 juin 2023

Modalités de mise à disposition et consultation des documents préparatoires (Articles R. 22-10-23, L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce)





Montpellier, le 24 mai 2023 à 18h00 - MEDESIS PHARMA, société de biotechnologie pharmaceutique développant des candidats médicaments à partir de sa technologie propriétaire d'administration de principes actifs en nanomicelles par voie buccale, Aonys®, informe ses actionnaires qu'une Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire), est convoquée, le jeudi 15 juin 2023, à 14 heures 30, au siège social de la Société.



L'avis préalable de réunion à l'Assemblée Générale Mixte et valant avis de convocation a été publiés au BALO

(Bulletin des annonces légales obligatoires) le 8 mai 2023.



Les documents et renseignements prévus notamment par les articles R. 22-10-23, L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'Assemblée Générale Mixte, conformément aux dispositions réglementaires applicables et sont publiés sur le site Internet de la Société à la page: https://www.medesispharma.com/fr/assemblees-generales/