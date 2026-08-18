Medartis accélère sa croissance et relève ses objectifs

Le spécialiste suisse de l'orthopédie ( 3,53%, à 91 francs suisses) a enregistré une croissance organique de 17% au premier semestre et amélioré sa rentabilité malgré les effets de change et les droits de douane américains. Fort de cette performance, le groupe relève ses prévisions annuelles.

Le groupe bâlois a réalisé un chiffre d'affaires de 160,8 millions de francs suisses, en hausse de 30,7%, porté notamment par l'intégration de NeoOrtho, Keri Medical et CADskills. À périmètre comparable et taux de change constants, les ventes "core" ont progressé de 17%, grâce à une forte dynamique aux États-Unis et à de nouveaux gains de parts de marché dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).

La croissance s'est accompagnée d'une amélioration des marges. La marge brute core atteint 81,5%, contre 80,7% un an plus tôt, tandis que l'Ebitda core progresse à 28,8 millions de francs, contre 21,8 millions au premier semestre 2025. Sa marge ressort ainsi à 18%, en légère hausse malgré l'impact négatif des devises et des droits de douane américains. La marge d'Ebit core s'améliore également, à 9% contre 8,5%.

Le résultat net core repasse pour sa part nettement dans le vert, à 6,8 millions de francs, après une perte de 0,4 million un an auparavant. Le tableau est toutefois plus contrasté du côté de la trésorerie : le free cash-flow ressort à -10,1 millions, pénalisé par la hausse du besoin en fonds de roulement et par des investissements importants dans les capacités de production, notamment aux États-Unis, en France, au Brésil et en Suisse.

Fort de cette première moitié d'année, Medartis relève ses objectifs pour 2026. Le groupe vise désormais une croissance organique de ses ventes core comprise entre 17 et 19%, contre de 16 à 18% précédemment, et maintient l'objectif d'une marge d'Ebitda core dans le haut de la fourchette des 10%, à taux de change constants. La poursuite du déploiement international de la prothèse TOUCH et les investissements commerciaux devraient continuer à soutenir la croissance au second semestre.

L'avis de Stifel

La banque d'investissement a qualifié ces résultats de solides. Le chiffre d'affaires est globalement conforme au consensus, tandis que la croissance organique a dépassé les attentes. Même chose pour le bénéfice brut et l'Ebitda core qui ont tous les deux battu les prévisions.

Les analystes soulignent la bonne performance enregistrée aux Etats-Unis où la croissance a atteint 27,4%, malgré un effet de change défavorable de 11%.

En ce qui concerne le relèvement des objectifs, Stifel estime que la gamme TOUCH est le moteur exclusif de cette décision.

La recommandation des analystes est à acheter sur le titre Medartis, avec une cible de cours de 102 francs suisses, soit un potentiel de hausse de 16%.