MECELEC COMPOSITES - RESULTATS SEMESTRIELS 2020 : Résilience des performances financières - EBITDA positif

« A l'issue d'un premier semestre pleinement impacté par la COVID-19, MECELEC COMPOSITES remercie ses collaborateurs, clients, et fournisseurs, de leur support actif et de leur engagement, qui lui ont permis d'assurer la continuité d'activité nécessaire au plus fort de la crise sanitaire et de préparer l'après crise. Pleinement mobilisé contre la COVID-19, MECELEC COMPOSITES a tenu le cap et poursuivi invariablement son plan 2019-2022 : international, innovation et RSE. Tous les chantiers menés sur ce 1er semestre d'abaissement du point mort et le soutien de l'Etat permettront au Groupe de poursuivre son développement vertueux et de profiter de la reprise. »

Bénédicte Durand - Directeur Général



ACTIVITE CONTRAINTE PAR LES EFFETS DE LA COVID

MECELEC COMPOSITES, spécialiste de la transformation des matériaux composites confirme un niveau d'activité à 11,6 M€, fortement impacté par la COVID-19. Après un début d'année en croissance, et un carnet de commandes historique (8 M€ à fin mars 2020 et 9,1 M€ à fin juin 2020), la progression de la pandémie a provoqué la décélération puis le gel des activités, avec pour conséquence, un recul de l'activité sur le deuxième trimestre de - 32 %.