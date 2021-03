MECELEC COMPOSITES - Résultats annuels 2020 - Résilience des performances - Carnet de commandes solide

« L'année 2020 constituera en tous points un exercice hors normes. Si dans le contexte de crise sanitaire, MECELEC COMPOSITES a démontré sa résilience et l'agilité de son modèle pour endiguer le ralentissement brutal du début d'année, nos équipes ont poursuivi un grand chantier stratégique, visant une transformation majeure du groupe. Ce projet baptisé Altheora, est imminent. Il doit donner à notre Groupe une nouvelle dimension, fédératrice, innovante et responsable pour participer pleinement à la 4ème révolution industrielle »



Bénédicte Durand - Directeur Général



Rebond confirmé de l'activité au S2



MECELEC COMPOSITES, spécialiste de la transformation des matériaux composites confirme la bonne résistance de son activité à 25,5 M€ contre 28,9 M€ en 2019. Ce léger repli est dû à l'impact important des mesures sanitaires et des conséquences du confinement au 1er semestre.

Le maintien de l'activité et le succès au S2 ont été porté par la mobilisation des équipes et la qualité de l'organisation, devant faire face à la demande toujours plus forte d'éco-composites sur certains marchés stratégiques : mobilité, distribution, industrie...