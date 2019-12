MECELEC COMPOSITES : Lancement d'une augmentation du capital par voie d'offre au public

Lancement d'une augmentation du capital par voie d'offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription d'un montant initial de 6,2 M€o Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, par offre au public d'un montant initial de 6,2 M€, pouvant êtreporté à 7,1 M€ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extensiono Prix de souscription : 1,90 € par action, soit une décote de 12,8%1o Engagements de souscription à hauteur de 4,6 M€ (dont 4 M€ par compensation de créances avec des comptes courants d'actionnaires), représentant 75% de la levée defonds envisagéeo Souscription du 13 au 17 décembre 2019 (inclus)o Offre ne donnant pas lieu à un Prospectus soumis au visa de l'AMFLeader français de la mise en œuvre des matériaux composites, Mecelec Composites annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaire par offre au public et sans délai de priorité au bénéfice des actionnaires, conformément à la 3ème résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 octobre 2019 et à la décision prise lors de la réunion du Conseil d'administration en date du 12 décembre 2019, d'un montant initial de 6,2 M€ pouvant être porté à un maximum de 7,1M€ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension (l'« Emission »).