MECELEC COMPOSITES - CHIFFRE D'AFFAIRES T3 2020 - Solidité des ventes en dépit de la crise sanitaire - Carnet de commandes robuste

MECELEC COMPOSITES, spécialiste de la transformation des matériaux composites, réalise un chiffre d'affaires du troisième trimestre à 6,5 M€, après un T2 atone, contraint par la crise sanitaire.

Cette accélération de la reprise permet au Groupe d'enregistrer un chiffre d'affaires de 18,1 M€ sur 9 mois vs 21,9 M€ en 2019. Elle est confirmée par une évolution sensible du carnet de commandes qui s'établit à 7,7 M€, figurant parmi les plus hauts niveaux enregistrés.



L'intégration de MC COATING (entreprise de peinture industrielle acquise en février) est un succès, cette activité permettant de venir compléter l'offre du Groupe. Le site en Roumanie n'est pas en reste, et participe à ce dynamisme, avec un chiffre d'affaires de 0,7 M€ depuis le début de l'année.

Dans ce contexte inédit, le Groupe démontre une capacité hors normes à tenir le cap fixé. En effet, alors même qu'au premier semestre, le chiffre d'affaires accusait une baisse de 24 %, la baisse sur 9 mois n'est plus que de 9 %. MECELEC COMPOSITES limite ainsi l'impact économique de cette crise sanitaire mondiale tant par son agilité, l'écoute des clients, que le maintien de la stratégie d'innovation centrée vers des solutions éco-composites vertueuses et sur-mesure.