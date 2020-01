MECELEC COMPOSITES : Chiffre d'affaires annuel 2019

Très forte augmentation du chiffre d'affaires 2019 : + 26 %

Perspectives de croissance soutenue confirmées





MECELEC COMPOSITES, spécialiste de la transformation des matériaux composites, a réalisé un chiffre d'affaires Groupe 2019 de 29,7 M€, contre 23,7 M€ en 2018, soit une hausse de 26 %. Cette performance fait ressortir une accélération en ligne avec les prévisions et une croissance des ventes de 7 % sur le carnet de commandes global.

Représentant désormais plus de 48 % de l'activité du Groupe, le secteur de la Distribution constitue toujours le cœur de marché de l'activité, et les ventes dédiées à l'Industrie explosent avec une croissance de 251 %. La dynamique commerciale se traduit également dans l'ensemble des autres départements qui ont su répondre avec pertinence aux problématiques des clients, en mobilisant les effectifs et le savoir-faire des usines de MECELEC COMPOSITES.