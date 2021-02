MECELEC COMPOSITES - Bénédicte Durand, marraine de la promo Lyon Start Up 2021

Mauves, le 25 février 2021 à 18h



Bénédicte Durand, marraine de la promo Lyon Start Up 2021



Bénédicte Durand, Directeur général de MECELEC COMPOSITES, a été retenue pour être la marraine de la promotion 2021 de Lyon Start Up. L'occasion pour Bénédicte Durand de témoigner et de transmettre aux candidats son expérience, son dynamisme et sa vision du management - agile - pour accompagner la croissance du Groupe en innovant sans cesse et en étant à l'écoute des mutations qui s'opèrent.

Lyon Start Up est un projet de la Fondation pour l'Université de Lyon, soutenu par la Métropole de Lyon et la Région Auvergne Rhône-Alpes, qui a pour mission, en liaison avec le monde socio-économique, de contribuer au rayonnement de son territoire, notamment au travers de son pôle entrepreneuriat.

Ce dernier offre en 4 mois, un suivi complet à la création d'une start-up, et sensibilise à l'entrepreneuriat et aux démarches créatives, en favorisant la création d'entreprises et de valeur, aidant à prototyper des idées, des produits, en développant des compétences et des projets, et en mettant en relation différents acteurs pour créer d'éventuelles synergies.