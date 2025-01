Meanings Capital Partners : arrivée de Emmanuel Nazarenko, associé et Romain Meiller, directeur

(AOF) - Meanings Capital Partners a annoncé deux nouvelles arrivées. Emmanuel Nazarenko, associé, et Romain Meiller, directeur, viennent tous deux renforcer la stratégie Impact Value Add et pan-européenne du Meanings Infrastructure Fund (MIF). Emmanuel Nazarenko apporte ses 25 ans d'expérience acquis au sein du Boston Consulting Group, dont il était managing partner & senior advisor.

Spécialiste de la transition énergétique dans les infrastructures, il a notamment travaillé pour des acteurs majeurs du secteur de l'énergie et de l'environnement sur diverses thématiques telles que la stratégie, la performance, la transformation organisationnelle et la gestion du changement, la R&D et l'innovation.

Romain Meiller cumule plus de 11 ans d'expérience et apporte une expertise dans l'investissement et la transition énergétique. Auparavant, il était senior investment manager chez EDF Invest. Il y a mené, structuré, et exécuté un large panel de transactions, et également géré des sociétés du portefeuille dans les secteurs de l'énergie, de la mobilité et du digital.