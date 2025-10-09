Meanings Capital Partners annonce 2 promotions

(AOF) - Meanings Capital Partners, société de gestion multi-activités et acteur de l’investissement responsable dans le non coté, dévoile 2 promotions. Victoria Casanova est promue chargée d'affaires de l’équipe small cap, après avoir rejoint Meanings Capital Partners en tant qu’analyste en septembre 2024, et exercé pendant près de deux ans au sein d’Impact Partners. Elle a débuté sa carrière par de premières expériences professionnelles en stage d’analyste chez Siparex et AllInvest Corporate Finance.

Victoria Casanova est titulaire d'un Master en international business management obtenu à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

En outre, Stephen Guerrin est nommé directeur asset management au sein du pôle real estate de Meanings Capital Partners dans lequel il a officié pendant près de 2 ans en qualité d'asset manager senior, au service des actifs du portefeuille immobilier. Stephen a précédemment été asset manager dans la société de gestion d'actifs immobiliers AEW.

Auparavant, il avait exercé en tant que consultant en immobilier d'entreprise pour Vinci Immobilier après avoir commencé sa carrière professionnelle comme acheteur pour le compte de Vinci Construction en 2013.

Stephen est titulaire du Mastère spécialisé IMPI en gestion de patrimoine et en immobilier de KEDGE Business School.