MDA Space recule après avoir accéléré la vente d'actions dans le cadre d'un contrat portant sur des satellites français

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juillet - ** Les actions de la société canadienne de technologie spatiale MDA Space ( MDA.N ), cotées aux États-Unis, ont reculé de 7,2 % jeudi, à 35,88 dollars, après l’augmentation du montant de la levée de fonds destinée à une acquisition ** MDA porte le volume de son placement par voie de prise ferme de 20 millions à 23 millions d’actions, au prix de 35,60 dollars, pour un produit brut d’environ 819 millions de dollars

** Le prix de l’offre représente une décote de 7,9 % par rapport au dernier cours de clôture des actions aux États-Unis ** MDA a l’intention d’utiliser le produit net pour financer l’acquisition annoncée d’une participation d’environ 70 % dans la société d’observation de la Terre et d’analyse de données satellitaires Collecte Localisation Satellites (CLS) pour environ 567 millions d’euros (soit environ 650 millions de dollars)

** L'agence spatiale française, le CNES, conservera une participation d'environ 30 % dans CLS dans le cadre de cette opération, dont la finalisation est prévue fin de cette année ou début 2027

** MDA a indiqué que CLS devrait générer environ 286 millions d’euros (325 millions de dollars) de chiffre d’affaires en 2026, grâce à plus de 14 000 clients répartis dans environ 150 pays, et qu’elle devrait contribuer positivement à l’EBITDA ajusté et au résultat dès la première année suivant son acquisition

** BMO et RBC sont les co-chefs de file de l'opération d'émission d'actions; JP Morgan, Scotiabank et BofA sont les co-chefs de file actifs

** Malgré ce recul, l'action MDA aux États-Unis affiche une hausse de 85 % depuis le début de l'année