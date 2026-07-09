François-Noël Buffet prochain Défenseur des droits ? Les associations s'insurgent

François-Noël Buffet à l'hôtel Matignon, le 26 février 2025 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Un choix "incompatible avec les valeurs de l'institution": une soixantaine d'associations et syndicats ont dénoncé jeudi la proposition du président Emmanuel Macron de nommer le sénateur LR François-Noël Buffet comme Défenseur des droits, en raison de ses prises de position "contraires aux droits fondamentaux" selon eux.

Cette proposition représente un "recul pour la démocratie et un pied-de-nez à la société civile", estime dans un communiqué commun une large coalition d'organismes, notamment de défense des personnes précaires, de l'environnement, des droits des femmes et des personnes LGBT+.

Le parcours de François-Noël Buffet, 62 ans, est "marqué par plusieurs prises de position contraires aux droits fondamentaux et aux valeurs que le Défenseur des droits est chargé de promouvoir", soulignent ces associations, parmi lesquelles figurent Greenpeace France, Médecins du monde, Oxfam France, SOS Racisme, le Planning familial et l'Inter-LGBT.

Sollicité par l’AFP, François-Noël Buffet n'a pas souhaité réagir à ce stade, a indiqué son entourage.

Emmanuel Macron a proposé mardi que cet ancien ministre aux compétences reconnues mais critiqué pour ses positions passées sur l'avortement ou le mariage pour tous succède à Claire Hédon d'ici quelques semaines, à l'issue de son mandat de six ans non renouvelable.

Soutien du Sénat

Les commissions des Lois du Sénat et de l'Assemblée nationale doivent encore entériner ou repousser cette nomination, après avoir successivement auditionné François-Noël Buffet.

Au Sénat, son profil est très respecté. Sa candidature, pressentie de longue date et poussée par le président de la chambre haute Gérard Larcher, devrait être soutenue très largement par les groupes de la droite et du centre, qui dominent cet hémicycle. La gauche devrait tout de même s’y opposer quasi-unanimement, selon plusieurs sources au sein des groupes socialiste et écologiste.

Seul une opposition du RN à l'Assemblée pourrait fragiliser sa candidature, notent plusieurs élus. "Mais je ne vois pas le RN voter contre un tel profil", pointe un sénateur LR.

François-Noël Buffet, qui se réclame d'un "gaullisme social", avait manifesté contre la loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe en 2013 et voté contre l'extension de la Procréation médicalement assistée (PMA) en 2020 et 2021.

Il s'est aussi prononcé pour diminuer ou réformer l'Aide médicale d'Etat (AME) pour les étrangers sans-papiers.

Un agent du Défenseur des droits, sous couvert d'anonymat, à fait part à l'AFP de sa "sidération qu'une telle nomination soit possible": "ça en dit long sur le mépris du président (...) envers l'Etat de droit qui est plus que jamais menacé".

Pétition

De son côté, la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a souligné jeudi lors du compte-rendu du Conseil des ministres "toute sa confiance" quant à la capacité de François-Noël Buffet "à mener cette mission avec la rigueur, l'impartialité et l'exigence nécessaires".

En juin, la piste de la nomination de cet ancien ministre auprès de Bruno Retailleau à l'Intérieur et brièvement ministre chargé des Outre-mer avait suscité une levée de boucliers.

Malgré cette association avec M. Retailleau, incarnation d'une droite conservatrice, de nombreux sénateurs de droite et du centre affirment qu'il ne partage pas entièrement la ligne dure de son chef de parti.

Une pétition, signée jeudi par près de 112.000 personnes, exhorte Emmanuel Macron à "une nomination à la hauteur des responsabilités immenses confiées à cette autorité administrative". Sans jamais mentionner son nom.

Les associations appellent le président à "renoncer à cette nomination" et "à proposer une personnalité capable de défendre sans ambiguïté l’État de droit et les droits de toutes et de tous". Elles demandent également aux parlementaires de s'y opposer.

En 2025, l'institution a enregistré un nombre record (165.011) de réclamations, informations et orientations. Le droit des étrangers est le premier motif de saisine.