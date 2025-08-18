MCR Hotels va privatiser Soho House pour 2,7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe d'investisseurs dirigé par MCR Hotels, basé à New York, va privatiser l'opérateur de clubs pour membres Soho House SHCO.N pour une valeur d'entreprise totale d'environ 2,7 milliards de dollars, a déclaré ce dernier lundi.