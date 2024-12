McPhy Energy signe un accord avec l'Université de Florence

(AOF) - McPhy Energy annonce la signature d'un accord portant sur la création d’un laboratoire commun accompagnée d’un partenariat de recherche avec l'Université de Florence (UNIFI). Ce laboratoire commun fournira des capacités d'essai supplémentaires que McPhy utilisera pour renforcer la performance de ses produits. McPhy et UNIFI évalueront ensemble la dernière génération de stacks McPhy, constitués de cellules extra-larges (XL), éléments de base d'un électrolyseur d'une capacité de 4 à 5 MW qui sera lancé commercialement en 2025 et produit dans la Gigafactory de Belfort.

Dans le secteur de l'hydrogène vert, en pleine croissance et hautement stratégique, les défis technologiques liés à la fiabilité des tests sont importants. En s'appuyant sur l'expertise académique de l'Université de Florence pour mener des analyses scientifiques et expérimentales approfondies, McPhy améliorera encore la performance et la sécurité de ses produits.

