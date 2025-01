McPhy Energy : révision à la baisse de son chiffre d'affaires 2024

(AOF) - McPhy Energy , spécialiste de la technologie et de la fabrication d'électrolyseurs, annonce réviser son chiffre d’affaires attendu pour l’exercice 2024 clos le 31 décembre 2024 autour de 11 millions d’euros et non plus dans une fourchette entre 18 et 22 millions d’euros comme communiqué le 29 octobre 2024.

Cette révision à la baisse résulte principalement de l'absence de prise en compte au titre de l'exercice 2024 du projet Djewels (les parties poursuivant actuellement leurs discussions) et de la déduction du chiffre d'affaires d'indemnités dues au titre de la résiliation partielle d'un contrat historique de fourniture de stations de recharge dans le cadre d'un projet de mobilité.

