McPhy Energy réalise une émission de 30 millions d'euros d'Oceanes

(AOF) - McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge) annonce la réalisation de son offre d'obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles et/ou échangeables en actions ordinaires existantes (Oceanes) d'un montant nominal total de 30 millions d'euros. Il comprend une émission d'obligations au bénéfice d'EDF Pulse Holding d'un montant nominal de 15 millions d'euros.

Et il comprend aussi une émission d'obligations au bénéfice de l'EPIC Bpifrance, agissant pour le compte de l'Etat français dans le cadre de la Convention French Tech Souveraineté en date du 11 décembre 2020 d'un montant nominal de 15 millions d'euros, qui sera assimilable dès le règlement-livraison à l'émission au bénéfice d'EDF Pulse. Le règlement-livraison de l'émission est prévu le 14 juin 2024.

Le produit net de l'émission est principalement destiné au financement du besoin en fonds de roulement de la Société et de ses besoins généraux de trésorerie ainsi que de ses activités de recherche et développement, puis au financement de son activité commerciale et de ses outils de production.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Services aux collectivités

Les enjeux du recyclage de l'eau

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.