Kering renforce son pôle lunettes avec deux fabricants italiens

Le groupe de luxe Kering a annoncé jeudi renforcer son pôle lunettes Kering Eyewear, avec le rachat d'un fabricant italien et l'entrée au capital d'une autre entreprise de la Péninsule, qui étaient déjà ses fournisseurs, selon un communiqué.

( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Kering Eyewear indique avoir signé un accord avec "deux fabricants italiens de lunettes, Visard et Mistral. Cet accord prévoit l'acquisition par Kering Eyewear de 100% du capital social de Visard, ainsi qu'une prise de participation minoritaire dans Mistral, avec la possibilité de finaliser l'acquisition totale en 2030", sans donner de détails sur les montants.

Le groupe dirigé par François-Henri Pinault précise que ces deux entreprises sont "des partenaires stratégiques de longue date depuis la création de Kering Eyewear" en 2014.

Fondées respectivement en 1985 et 1991, les sociétés Visard et Mistral sont implantées dans la province de Belluno en Vénétie, l'un des principaux pôles mondiaux de la lunetterie, et sont spécialisées dans la fabrication de lunettes de soleil et de vue.

Visard, qui compte environ 75 salariés, est spécialisée dans la production de montures optiques et de solaires en plastique injecté, tandis que Mistral, qui emploie environ 120 personnes, possède une expertise dans la création de montures en acétate.

"L'opération est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence compétentes et devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2025", est-il précisé.

Kering avait décidé d'internaliser dès 2014 le contrôle de l'activité lunettes, en rompant avec le système des licences et en reprenant en direct le design et la commercialisation des modèles de ses maisons, pour ne confier que la production à des petits fabricants.

Aujourd'hui, Kering Eyewear conçoit, développe et distribue les lunettes de 14 marques, dont Gucci, Cartier, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Chloé, Alexander McQueen, Montblanc, Dunhill, Alaïa ou encore Puma.

En 2024, le chiffre d'affaires du pôle Kering Eyewear a atteint 1,6 milliard d'euros, en progression de 6% (en données comparables).