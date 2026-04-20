McKesson vend une participation minoritaire dans son unité de fournitures chirurgicales à Apollo Funds pour 1,25 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 4 et 6, de détails et d'éléments de contexte dans l'ensemble du document) par Sahil Pandey et Christy Santhosh

McKesson MCK.N va vendre une participation minoritaire dans son activité de solutions médico-chirurgicales à la société d'investissement Apollo Funds pour 1,25 milliard de dollars, alors que le distributeur de médicaments prévoit de se séparer de l'unité par le biais d'une introduction en bourse.

Apollo acquerra environ 13 % de l'entreprise par le biais d'un investissement en actions privilégiées convertibles, ce qui la valorisera à environ 13 milliards de dollars, tandis que McKesson conservera le contrôle et la propriété majoritaire de l'unité, ont déclaré les entreprises lundi.

McKesson, l'un des plus grands distributeurs de soins de santé aux États-Unis, rationalise ses activités pour se concentrer sur son cœur de métier, la distribution pharmaceutique, après des années de pression de la part des investisseurs .

L'investissement d'Apollo est une "étape cruciale" qui contribue à réduire l'incertitude concernant l'évaluation autonome de l'unité médico-chirurgicale, a déclaré Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners.

Le distributeur de médicaments, qui a d'abord dévoilé ses plans de scission de l'unité en mai 2025, s'est retiré de plusieurs marchés étrangers et a cédé d'autres actifs non essentiels au cours des dernières années.

"Bien que la valorisation implicite puisse sembler légèrement dilutive, nous considérons la transaction comme positive d'un point de vue stratégique", a déclaré Elizabeth Anderson, analyste chez Evercore.

L'unité de solutions médico-chirurgicales, ou MMS, fournit des produits médicaux, des équipements et des services de chaîne d'approvisionnement aux cabinets médicaux, aux centres chirurgicaux et à d'autres prestataires de soins en dehors des hôpitaux, en opérant séparément de l'activité de distribution de médicaments de McKesson. "L'expérience d'Apollo en matière de soutien à des opérations complexes de carve-out et de marché public sera un atout supplémentaire pour positionner MMS sur la voie du succès", a déclaré Brian Tyler, directeur général de McKesson, tandis qu'Apollo a déclaré que l'activité était bien positionnée pour la croissance. Le distributeur de médicaments a toutefois déclaré qu'il continuerait à consolider les résultats de l'unité et n'a pas fourni de calendrier pour la cotation en bourse prévue.