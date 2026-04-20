 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

McKesson signe un accord de 1,25 milliard de dollars avec Apollo Funds pour une participation minoritaire
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 14:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

McKesson MCK.N a déclaré lundi qu'il vendrait une participation minoritaire dans son segment Medical-Surgical Solutions à Apollo Funds pour 1,25 milliard de dollars, en préparation d'une introduction en bourse prévue pour ce segment.

Valeurs associées

MCKESSON
857,120 USD NYSE -1,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank