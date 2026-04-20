McKesson signe un accord de 1,25 milliard de dollars avec Apollo Funds pour une participation minoritaire

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McKesson MCK.N a déclaré lundi qu'il vendrait une participation minoritaire dans son segment Medical-Surgical Solutions à Apollo Funds pour 1,25 milliard de dollars, en préparation d'une introduction en bourse prévue pour ce segment.