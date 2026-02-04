McKesson revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 en raison de la croissance des médicaments spécialisés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Bageshri Banerjee

McKesson Corporation MCK.N a relevé mercredi ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026, misant sur une forte croissance de ses activités de distribution de médicaments oncologiques et spécialisés.

Le plus grand distributeur de produits pharmaceutiques aux États-Unis a également déclaré qu'il était en bonne voie pour se séparer de son activité médico-chirurgicale, avec une introduction en bourse d'ici le second semestre 2027.

Les distributeurs de médicaments américains se sont développés dans les médicaments spécialisés pour les maladies graves telles que le cancer et l'arthrite rhumatoïde, qui sont considérés comme plus rentables.

McKesson prévoit désormais un bénéfice ajusté par action compris entre 38,80 et 39,20 dollars pour l'exercice 2026, contre 38,35 à 38,85 dollars précédemment.

Les analystes, en moyenne, s'attendent à un bénéfice de 38,70 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

La société texane a déclaré un chiffre d'affaires de 106,16 milliards de dollars au troisième trimestre, par rapport aux attentes de 105,86 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, le plus grand distributeur pharmaceutique aux États-Unis a gagné 9,34 dollars par action au cours du trimestre, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 9,22 dollars par action.

L'unité pharmaceutique américaine de McKesson - son segment le plus important en termes de revenus - a enregistré des ventes de 88,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 9 %, grâce à l'augmentation des volumes de transactions de prescription.

"Nos résultats soulignent la force de nos activités de distribution de base et les progrès significatifs que nous réalisons par rapport à nos priorités stratégiques", a déclaré Brian Tyler, président-directeur général.

Plus tôt dans la journée de mercredi, son homologue Cencora

COR.N a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 , capitalisant sur l'augmentation de la demande de médicaments spécialisés à coût élevé.