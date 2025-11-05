McKesson revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la forte demande de médicaments spécialisés

Le distributeur de médicaments McKesson MCK.N a relevé mercredi ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026 , pariant sur une forte croissance de ses activités de distribution de médicaments oncologiques et spécialisés.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 2 % dans les échanges prolongés.

Les distributeurs de médicaments aux États-Unis étendent leur présence sur le marché des médicaments spécialisés, qui traitent des conditions complexes telles que la polyarthrite rhumatoïde et le cancer, en raison de leurs marges bénéficiaires élevées.

McKesson prévoit désormais un bénéfice ajusté par action compris entre 38,35 et 38,85 dollars pour l'exercice 2026, contre des prévisions précédentes de 38,05 à 38,55 dollars par action. Les analystes, en moyenne, s'attendent à un bénéfice de 38,33 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Plus tôt dans la journée de mercredi, son homologue Cencora COR.N a également relevé ses prévisions de bénéfices pour 2026 et a déclaré qu'il investirait plus d'un milliard de dollars jusqu'en 2030 pour étendre son réseau américain.

Sur une base ajustée, McKesson a gagné 9,86 dollars par action au cours du trimestre, dépassant les estimations des analystes de 9,02 dollars par action.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 103,15 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 104,13 milliards de dollars prévus.

L'unité pharmaceutique américaine du distributeur de médicaments - son segment le plus important en termes de revenus - a enregistré des ventes de 86,5 milliards de dollars. Ce chiffre est supérieur de 8 % à celui de l'année dernière, mais il est inférieur à l'estimation consensuelle de 87,40 milliards de dollars.

En septembre, McKesson a déclaré qu'il restructurerait en quatre segments afin de se concentrer davantage sur les activités à forte marge, telles que les médicaments contre le cancer, pour stimuler la croissance.