 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 212,27
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

McKesson revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la forte demande de médicaments spécialisés
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 23:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur de médicaments McKesson MCK.N a relevé mercredi ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026 , pariant sur une forte croissance de ses activités de distribution de médicaments oncologiques et spécialisés.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 2 % dans les échanges prolongés.

Les distributeurs de médicaments aux États-Unis étendent leur présence sur le marché des médicaments spécialisés, qui traitent des conditions complexes telles que la polyarthrite rhumatoïde et le cancer, en raison de leurs marges bénéficiaires élevées.

McKesson prévoit désormais un bénéfice ajusté par action compris entre 38,35 et 38,85 dollars pour l'exercice 2026, contre des prévisions précédentes de 38,05 à 38,55 dollars par action. Les analystes, en moyenne, s'attendent à un bénéfice de 38,33 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Plus tôt dans la journée de mercredi, son homologue Cencora COR.N a également relevé ses prévisions de bénéfices pour 2026 et a déclaré qu'il investirait plus d'un milliard de dollars jusqu'en 2030 pour étendre son réseau américain.

Sur une base ajustée, McKesson a gagné 9,86 dollars par action au cours du trimestre, dépassant les estimations des analystes de 9,02 dollars par action.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 103,15 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 104,13 milliards de dollars prévus.

L'unité pharmaceutique américaine du distributeur de médicaments - son segment le plus important en termes de revenus - a enregistré des ventes de 86,5 milliards de dollars. Ce chiffre est supérieur de 8 % à celui de l'année dernière, mais il est inférieur à l'estimation consensuelle de 87,40 milliards de dollars.

En septembre, McKesson a déclaré qu'il restructurerait en quatre segments afin de se concentrer davantage sur les activités à forte marge, telles que les médicaments contre le cancer, pour stimuler la croissance.

Valeurs associées

CENCORA
354,010 USD NYSE +2,69%
MCKESSON
845,465 USD NYSE +0,42%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank