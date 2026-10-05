McKesson et CD&R seraient sur le point de conclure un accord de plus de 5 milliards de dollars pour racheter Option Care, selon le Financial Times

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(Ajout d'informations au paragraphe 2 et dans le contexte général)

Le distributeur américain de médicaments McKesson MCK.N et la société de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice sont sur le point de conclure un accord en vue d'acquérir le prestataire de services de perfusion Option Care Health, dans le cadre d'une transaction évaluée à plus de 5 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté lundi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

L'action Option Care a progressé de 21 % en séance prolongée à la suite de cette information.

L'accord pourrait être annoncé dès mardi, même si les négociations pourraient encore échouer, précise l'article.

Cette acquisition, si elle se concrétise, marquerait la dernière opération en date de McKesson, qui cherche à étendre sa présence dans le secteur des services de santé. En août, la société avait convenu d'acheter Precision Medicine Group pour environ 2 ,25 milliards de dollars dans le cadre d'une stratégie menée depuis plusieurs années visant à renforcer ses activités à forte croissance.

Option Care propose des services de perfusion permettant aux patients de recevoir des médicaments par voie intraveineuse à domicile ou dans d’autres structures de soins ambulatoires plutôt qu’à l’hôpital.

McKesson avait entrepris de restructurer son portefeuille en se séparant d’actifs non stratégiques et en investissant dans des domaines tels que l’oncologie et les soins spécialisés.

Le chiffre d’affaires de son segment « oncologie et multispécialités » a progressé de 33 % au cours du dernier trimestre publié, grâce à la croissance de la distribution spécialisée et à la contribution des acquisitions.

McKesson, CD&R et Option Care n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters concernant cette information.