McKesson choisit Cheung, de Sysco, pour succéder à Vitalone, directeur financier sortant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur Vitalone et Cheung dans les paragraphes 2-3, et sur les actions dans le paragraphe 4)

McKesson MCK.N a annoncé jeudi que le directeur financier Britt Vitalone prenait sa retraite et que Kenny Cheung, cadre de Sysco SYY.N , lui succéderait à compter du 29 mai.

Britt Vitalone a travaillé pour le distributeur de médicaments pendant 20 ans, dont plus de huit ans en tant que directeur financier. Il restera conseiller stratégique pour accompagner la transition et la séparation prévue par McKesson de son activité de solutions médico-chirurgicales.

Kenny Cheung rejoint McKesson après avoir travaillé pour le distributeur de produits alimentaires Sysco, où il était vice-président exécutif et directeur financier, chargé de la planification et de l'analyse financières mondiales, de la comptabilité, de l'audit, de la fiscalité et de la finance d'entreprise.

Les actions de McKesson étaient en baisse de 1,3 % dans les échanges avant bourse.