McDonald's visé par un recours collectif l'accusant d'entente sur les prix de son menu grâce à l'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du titre, ajout de détails dans les paragraphes 2 à 10)

par Mike Scarcella

McDonald's MCD.N a été poursuivi devant un tribunal fédéral de Chicago dans le cadre d'un projet de recours collectif à l'échelle nationale, qui accuse la chaîne de restauration rapide de coordonner illégalement les prix de ses menus dans l'ensemble de ses franchises et de ses restaurants en propre grâce à un système de tarification basé sur l'intelligence artificielle.

La plainte , déposée vendredi, affirme que McDonald’s a enfreint la législation américaine sur la concurrence en s’entendant avec des franchisés indépendants pour fixer les prix à l’aide d’algorithmes entraînés sur des données non publiques.

Reuters a rapporté la semaine dernière que le moteur de tarification de McDonald’s utilise des algorithmes d’apprentissage automatique pour analyser en continu les données issues de millions de transactions quotidiennes dans ses quelque 14 000 restaurants.

La plainte cite l’article de Reuters, qui précise que d’autres chaînes de restauration rapide ont également recours à l’IA pour faciliter la fixation des prix et d’autres opérations.

« Les entreprises indépendantes doivent fixer leurs prix de manière autonome », indique la plainte.

Dans un communiqué publié lundi, McDonald’s a qualifié ces allégations de spéculatives et d’infondées.

« L’IA ne fixe pas le prix d’un Big Mac ni d’aucun autre produit du menu », a déclaré l’entreprise. Elle a précisé que les franchisés prenaient leurs propres décisions en matière de tarification et que l’utilisation d’outils de recommandation tarifaire et d’analyse était très répandue dans tous les secteurs.

Ces dernières années, des plaignants américains ont intenté une vague de recours collectifs, alléguant que des entreprises utilisaient des algorithmes ou l’IA pour coordonner illégalement les prix des chambres d’hôtel, des locations d’appartements et d’autres achats.

Lark Turner, l’avocat du plaignant, a déclaré dans un communiqué que McDonald’s « exploitait ses vastes bases de données et son système de franchise pour soutirer le moindre centime aux consommateurs, jusqu’à la dernière frite ».

Le plaignant, un résident de l’Illinois, cherche à représenter un groupe pouvant compter plusieurs millions de clients de McDonald’s, selon la plainte.