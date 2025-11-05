 Aller au contenu principal
McDonald's-Ventes meilleures que prévu au T3, malgré baisse du nombre de visites
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 13:37

par Savyata Mishra

McDonald's MCD.N a fait état mercredi de ventes mondiales comparables supérieures aux attentes au troisième trimestre, malgré un recul du nombre de visites plus important que la moyenne du secteur.

Le groupe a enregistré une croissance des ventes mondiales à magasins comparables de 3,6%, légèrement supérieure à l'estimation des analystes qui tablait sur une hausse de 3,55%, selon les données compilées par LSEG, portée par la vigueur de ses marchés américains et internationaux.

Les ventes comparables aux États-Unis, son plus grand marché, ont augmenté de 2,4% au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre une hausse de 0,3% un an plus tôt.

Les ventes dans son segment commercial où les restaurants sont exploités par des partenaires locaux ont bondi de 4,7%, tirées par le Japon, tandis que les ventes sur les marchés internationaux ont augmenté de 4,3%, tirées par l'Allemagne et l'Australie.

Le bénéfice net trimestriel ajusté s'est toutefois élevé à 2,31 milliards de dollars (1,98 milliard d'euros), soit 3,22 dollars par action, contre 2,32 milliards de dollars il y a un an, soit 3,23 dollars par action.

Le nombre total de visites chez McDonald's a chuté de 3,5% entre juillet et septembre par rapport à l'année précédente, contre une baisse de 2,3% dans l'ensemble de la catégorie des restaurants à service rapide, selon les données de la société de suivi du trafic piétonnier Placer.ai.

Les chaînes de restauration rapide, dont McDonald's, Domino's Pizza DPZ.O et Yum Brands YUM.N , propriétaire de Taco Bell, ont mis en place des forfaits repas moins chers et des offres à durée limitée pour compenser le ralentissement de la fréquentation des restaurants, alors que l'inflation obstinément élevée, le ralentissement de la croissance des salaires et l'augmentation des prix des menus découragent les clients sensibles aux prix.

McDonald's a maintenu son offre de repas à 5 dollars pendant plus d'un an et a intensifié ses efforts de marketing pour relancer la demande parmi les clients à faibles revenus.

Toutefois, les analystes ont mis en garde contre le fait que les franchisés pourraient avoir du mal à maintenir des remises importantes une fois que le soutien financier de McDonald's s'estompera.

(Rédigé par Savyata Mishra à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

DOMINO'S PIZZA
406,8800 USD NASDAQ 0,00%
MCDONALD'S
299,190 USD NYSE +0,94%
YUM BRANDS
149,590 USD NYSE +7,30%
    Ça intéresse qui ?

