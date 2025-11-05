McDonald's signe une performance mitigée au troisième trimestre

(AOF) - McDonald's a enregistré un bénéfice net trimestriel ajusté de 2,31 milliards de dollars, soit 3,22 dollars par action, contre 2,32 milliards de dollars il y a un an, soit 3,23 dollars par action. Le consensus ciblait un bpa de 3,33 dollars. Le chiffre d'affaires atteint 7,08 milliards de dollars, manquant l'estimation des analystes située à 7,10 milliards de dollars.

La chaîne de fast food a enregistré une croissance de ses ventes mondiales à magasins comparables de 3,6%, là où les analystes tablaient sur une hausse de 3,55%. Aux Etats-Unis, le plus gros marché de la chaîne américaine, les ventes ont augmenté de 2,4% au cours du trimestre clos le 30 septembre, après une hausse de 0,3% un an plus tôt.

Les ventes sur les marchés internationaux ont augmenté de 4,3%, soutenues par l'Allemagne et l'Australie.

Entre juillet et septembre, le nombre total de visites chez McDonald's a reculé de 3,5% par rapport à l'année précédente, contre une baisse de 2,3% attendue.

