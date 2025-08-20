 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 989,00
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

McDonald's propose des repas combinés à prix réduit, selon le Wall Street Journal
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 17:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions, de détails dans les paragraphes 3-4; contexte dans les paragraphes 5-6)

McDonald's MCD.N et ses franchisés se sont mis d'accord pour réduire de 15 % huit repas combinés populaires et proposer des plats spéciaux à 5 et 8 dollars, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, alors que les restaurants cherchent à attirer des clients épuisés par les difficultés économiques.

Cette décision fait suite à des semaines de discussions entre McDonald's et les restaurateurs, au cours desquelles la société a proposé un soutien financier si les franchisés acceptaient de baisser leurs prix, indique le rapport, citant des personnes impliquées dans les discussions.

La chaîne proposera dans le courant de l'année des petits déjeuners à 5 dollars et des repas combinés Big Mac et McNugget à 8 dollars, qu'elle commercialisera sous le nom de "Extra Value Meals" (repas à valeur ajoutée), selon le rapport.

McDonald's a refusé de commenter la demande de Reuters. Ses actions étaient en hausse d'environ 1 % dans les échanges de la matinée.

Au début du mois, McDonald's a battu les estimations de Wall Street pour les ventes mondiales comparables du deuxième trimestre, grâce à des offres de repas abordables et à des promotions qui ont attiré des clients soucieux de leur budget et désireux d'économiser leur argent, dans un contexte d'inquiétude concernant les pressions inflationnistes et la santé de l'économie.

Les promotions, en plus de l'offre de repas à 5 $ et de l'offre "achetez-en un, ajoutez-en un pour 1 $" lancées l'année dernière, comprenaient un Happy Meal à durée limitée pour les enfants et les adultes, lié à la promotion du film "Minecraft" en avril.

Valeurs associées

MCDONALD'S
314,430 USD NYSE +1,18%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank