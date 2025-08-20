McDonald's propose des repas combinés à prix réduit, selon le Wall Street Journal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

McDonald's MCD.N et ses franchisés se sont mis d'accord pour réduire de 15 % huit repas combinés populaires et proposer des plats spéciaux à 5 et 8 dollars, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, alors que les restaurants cherchent à attirer des clients épuisés par les difficultés économiques.

Cette décision fait suite à des semaines de discussions entre McDonald's et les restaurateurs, au cours desquelles la société a proposé un soutien financier si les franchisés acceptaient de baisser leurs prix, indique le rapport, citant des personnes impliquées dans les discussions.

La chaîne proposera dans le courant de l'année des petits déjeuners à 5 dollars et des repas combinés Big Mac et McNugget à 8 dollars, qu'elle commercialisera sous le nom de "Extra Value Meals" (repas à valeur ajoutée), selon le rapport.

McDonald's a refusé de commenter la demande de Reuters. Ses actions étaient en hausse d'environ 1 % dans les échanges de la matinée.

Au début du mois, McDonald's a battu les estimations de Wall Street pour les ventes mondiales comparables du deuxième trimestre, grâce à des offres de repas abordables et à des promotions qui ont attiré des clients soucieux de leur budget et désireux d'économiser leur argent, dans un contexte d'inquiétude concernant les pressions inflationnistes et la santé de l'économie.

Les promotions, en plus de l'offre de repas à 5 $ et de l'offre "achetez-en un, ajoutez-en un pour 1 $" lancées l'année dernière, comprenaient un Happy Meal à durée limitée pour les enfants et les adultes, lié à la promotion du film "Minecraft" en avril.