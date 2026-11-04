McDonald's-Premier recul des ventes aux USA en six trimestres au T3

McDonald's MCD.N a enregistré au troisième trimestre un recul plus marqué qu'attendu de ses ventes aux États-Unis, les consommateurs réduisant leurs dépenses de restauration, malgré les efforts du géant du fast-food pour reconquérir les clients aux revenus modestes grâce à des menus à prix accessibles.

Toutefois, l'action progressait de 2,4% en pré-ouverture, le groupe ayant dépassé les attentes de bénéfices trimestriels grâce à une baisse d’environ 4% de ses coûts d’exploitation et de ses dépenses.

Au cours des deux dernières années, McDonald's a lancé une série d'offres, telles qu'un menu à moins de 3 dollars (2,67 euros) et un petit-déjeuner à 4 dollars, alors que la hausse du coût de la vie oblige les consommateurs à se tourner vers des alternatives moins chères proposées par ses concurrents, les magasins de proximité ou encore les repas préparés à domicile.

Le chiffre d’affaires à périmètre comparable sur le marché américain, le plus important du groupe, a reculé de 0,2% au troisième trimestre, contre une baisse de 0,1% attendue par les analystes, selon les données LSEG. Il s'agit du premier recul après cinq trimestres consécutifs de croissance.

La fréquentation des restaurants est également restée sous pression au troisième trimestre, avec une baisse de 4,6% des visites sur un an, selon le cabinet d'études Placer.ai.

Le trafic est aussi demeuré inférieur à son niveau de l'an dernier en octobre, malgré le retour de la campagne promotionnelle "Monopoly" de McDonald's et des seaux à bonbons "Boo Buckets" proposés pour Halloween.

Le directeur général Chris Kempczinski a déclaré dans un communiqué que le groupe était "encouragé par l'amélioration observée au fil du trimestre à la suite de nos mesures prises en matière de prix et de valeur".

Le directeur financier Ian Border avait indiqué aux investisseurs lors d’un événement le 23 septembre que les ventes aux États-Unis seraient probablement négatives pour le trimestre, tout en anticipant un retour à la croissance en septembre.

(Rédigé par Neil J. Kanatt et Waylon Cunningham ; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)