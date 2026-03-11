 Aller au contenu principal
McDonald's lancera de nouveaux produits à 3 dollars aux États-Unis à partir d'avril, selon le WSJ
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 19:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations aux paragraphes 4 et 7)

McDonald's MCD.N introduira des plats à 3 dollars ou moins dans son menu, ainsi que des petits déjeuners à 4 dollars aux États-Unis, à partir d'avril, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des personnes au fait des discussions.

La chaîne de hamburgers cherche à attirer des clients fatigués par les difficultés économiques. Elle a mis l'accent sur le caractère abordable de ses produits, les consommateurs étant de plus en plus attentifs aux prix. Ses rivaux, tels que Burger King QSR.TO , intensifient également leurs efforts en proposant des menus plus économiques.

McDonald's a investi massivement dans la commercialisation de repas moins chers et a déclaré le mois dernier que sa campagne de promotion de la valeur contribuait à faire revenir les clients à faible revenu.

La société a lancé son repas à 5 dollars en juin 2024 en tant qu'offre à durée limitée, mais l'a prolongée car les consommateurs continuaient à donner la priorité à la valeur en raison des coûts plus élevés des produits de base.

Les nouvelles offres - appelées à l'interne "McValue 2.0" - comprennent un McMuffin, un ensemble de petit-déjeuner composé de pommes de terre rissolées et de café, ainsi que des articles à bas prix tels qu'un biscuit à la saucisse ou des McNuggets au poulet de 4 morceaux, a rapporté le Journal, citant un message interne de l'entreprise.

McDonald's n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

L'année dernière, la société a commencé à subventionner les repas "extra value" des franchisés en raison du coût élevé de certains produits de base tels que le bœuf, mais le directeur général Chris Kempczinski a déclaré le mois dernier que la société ne subventionnerait pas les prix de manière permanente.

L'année dernière, McDonald's a offert une réduction de 15 % sur les repas combinés et a lancé des offres spéciales à 5 et 8 dollars .

McDonald's et d'autres chaînes de restauration rapide ont augmenté les prix de leurs menus à la suite de la pandémie pour compenser la hausse du coût des intrants.

En février, McDonald's a dépassé les estimations de Wall Street pour les ventes comparables et les bénéfices du quatrième trimestre, grâce aux offres de repas et aux fortes promotions marketing qui ont attiré les clients américains dont le budget est limité.

