McDonald's : Jefferies reste à achat au vu des perspectives
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 15:30
Le broker abaisse sa prévision de croissance des ventes à surface comparable pour le troisième trimestre de 3% à 2,5% aux Etats-Unis, compte tenu des mesures de tarification du 8 septembre, et anticipe un BPA légèrement inférieur à un consensus 'probablement périmé'.
Néanmoins, Jefferies table sur une amélioration des tendances sous-jacentes de fréquentation et de ventes à surface comparable à partir du quatrième trimestre, se poursuivant tout au long de 2026, soutenue par des moteurs comme les repas à valeur ajoutée.
'En plus de l'amélioration des perspectives internationales, nous nous attendons à ce que McDonald's gagne des parts dans un environnement de la restauration rapide encore difficile', poursuit-il dans le résumé de sa note.
Valeurs associées
|299,685 USD
|NYSE
|-0,07%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 03/10/2025 à 15:30:00.
