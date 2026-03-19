McDonald's doit faire face aux accusations de harcèlement et de représailles formulées par d'anciennes cadres noires

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* Les commentaires présumés sur les femmes noires suffisent pour que les plaintes soient maintenues

* Mais les plaintes pour promotion biaisée ont été rejetées

* McDonald's a été confronté à une série d'affaires de discrimination raciale

(Ajout de la déclaration de McDonald's aux paragraphes 5-6) par Daniel Wiessner

Un juge fédéral de Chicago a déclaré mercredi que deux anciennes vice-présidentes de McDonald's pouvaient poursuivre leur action en justice, alléguant qu'elles avaient été critiquées et soumises à des insultes raciales parce qu'elles sont des femmes noires, puis forcées de quitter l'entreprise pour s'être plaintes. Dans une décision mitigée pour McDonald's, la juge du district des États-Unis Mary Rowland a rejeté les allégations selon lesquelles le géant de la restauration rapide avait fait preuve de discrimination à l'égard de Victoria Guster-Hines et de Domineca Neal en les écartant d'une promotion, estimant qu'elles n'avaient pas démontré qu'elles étaient les meilleures candidates pour le poste qu'elles convoitaient toutes les deux.

Toutefois, la juge Rowland a déclaré que les allégations contenues dans le procès de 2020, selon lesquelles un président régional avait critiqué "l'attitude des femmes noires" et décrit l'une des plaignantes et d'autres employés de McDonald's comme des "femmes noires en colère", étaient suffisantes pour que leurs plaintes relatives à l'environnement de travail hostile puissent suivre leur cours.

Les tribunaux confrontés à des accusations concernant des "femmes noires en colère" ont noté que cette épithète est lourde de conséquences, en particulier lorsqu'elle est prononcée par un supérieur hiérarchique, a écrit la juge Rowland.

Dans un communiqué, un porte-parole de McDonald's a déclaré que l'entreprise était satisfaite que la plupart des plaintes aient été rejetées.

"Les preuves démontreront que les autres plaintes contre McDonald's USA sont sans fondement", a déclaré le porte-parole.

Ces dernières années, McDonald's a fait l'objet de plusieurs actions en justice très médiatisées pour discrimination intentionnelle à l'encontre d'employés, de franchisés et de partenaires commerciaux noirs. En 2022, un autre juge fédéral de Chicago a rejeté une action en justice intentée par plus de 50 franchisés de McDonald's qui affirmaient que la société avait orienté les franchisés noirs vers des sites moins rentables, tout en accordant une autorisation de modification. La requête de McDonald's visant à rejeter une plainte modifiée est en cours d'examen. L'année dernière, la société a réglé un procès de 10 milliards de dollars intenté par l'entrepreneur en médias Byron Allen, qui accusait la chaîne de restauration rapide d'avoir exclu les médias appartenant à des Noirs d'une grande partie de son budget publicitaire. Les conditions n'ont pas été divulguées, mais McDonald's a déclaré qu'il s'agirait d'acheter des publicités auprès des entreprises d'Allen. L'année dernière, McDonald's a également conclu un accord, dont les termes n'ont pas été divulgués, avec un ancien responsable de la sécurité de race noire qui affirmait avoir été poussé vers la sortie après avoir critiqué le directeur général Chris Kempczinski au sujet de messages textuels semblant accuser les parents d'une jeune fille tuée dans un drive-in de McDonald's d'être responsables de sa mort. Kempczinski s'est par la suite excusé publiquement et a déclaré que les messages "révèlent ma vision étroite du monde que je dois m'efforcer de corriger". L'année dernière, la société a annulé certaines de ses politiques de diversité , y compris les objectifs pour le leadership d'entreprise, citant un "paysage juridique changeant" alors que le président Donald Trump est entré en fonction et a pris des mesures pour éradiquer les pratiques DEI dans le gouvernement et le secteur privé. Les fonctionnaires de l'administration Trump ont suggéré que certaines initiatives courantes en matière de diversité sur le lieu de travail étaient illégales, et de nombreuses autres grandes entreprises se sont retirées des programmes DEI en réponse à cette situation.

Les plaignantes dans l'affaire de mercredi ont toutes deux reçu diverses promotions au cours de leur carrière chez McDonald's et sont finalement devenues vice-présidentes de la "qualité, du service et de la propreté", selon les documents déposés au tribunal. Elles affirment dans le procès qu'elles ont toutes deux été écartées pour un autre rôle de vice-président en 2017, puis rétrogradées au rôle de "responsables des opérations" lors d'une restructuration l'année suivante. Elles allèguent également qu'après avoir déposé la plainte, Neal a été licenciée et Guster-Hines a été contrainte de prendre sa retraite.

McDonald's a nié toute faute et déclaré que Neal avait été licenciée en raison de la façon dont elle traitait ses collègues et du fait qu'elle avait créé un environnement de travail toxique.

L'affaire est Guster-Hines v. McDonald's USA, U.S. District Court for the Northern District of Illinois, No. 1:20-cv-00117.

Pour les plaignantes: Daniel Twetten et Jonathan Loevy du cabinet Loevy & Loevy

Pour McDonald's: Nigel Telman, Edward Young et Atoyia Harris de Proskauer Rose