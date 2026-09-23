McDonald's dévoile son plan stratégique 2030, Wall Street est déçue

La chaîne de fast food explique notamment vouloir gagner 1,5 point de pourcentage de part de marché sur les spécialités au poulet ainsi que sur le segment des boissons d'ici à 2030, tout en maintenant son leadership dans les recettes à base de boeuf. (crédit photo : Unsplash / Andrew Herashchenko )

McDonald's a dévoilé mercredi les détails de son plan stratégique Next destiné à améliorer sa rentabilité à l'horizon 2030, mais ses prévisions semblaient décevoir le marché, ce qui faisait nettement reculer le titre à la Bourse de New York.

Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le titre abandonne 4,4% à 239,40 dollars, signant de loin la plus forte baisse du Dow Jones qui recule de 0,2%.

Dans un communiqué, le géant américain de la restauration rapide, qui tient une réunion investisseurs aujourd'hui au sein de son siège de Chicago, précise que son plan a notamment pour objectif de porter sa marge opérationnelle entre 51% et 55% au cours des quatre prochaines années.

A titre de comparaison, sa marge d'exploitation atteignait 47% à l'issue du deuxième trimestre.

La chaîne de fast food explique notamment vouloir gagner 1,5 point de pourcentage de part de marché sur les spécialités au poulet ainsi que sur le segment des boissons d'ici à 2030, tout en maintenant son leadership dans les recettes à base de boeuf.

Un plan axé sur le soutien aux franchisés

Côté investissements, McDo dit prévoir quelque 3 milliards de dollars de dépenses annuelles sur la période allant de 2027 à 2030, auxquels s'ajouteront de 1,5 à 2 milliards de dollars de soutien destinés à ses partenaires.

Le plan passera par le versement d'environ 5 milliards de dollars dès 2030, un montant que le groupe compte financer à travers une combinaison de réductions de loyers et d'apports directs en capital.

Au total, McDonald's prévoit d'investir près de 8,5 milliards de dollars d'ici 2036 pour soutenir ses franchisés afin de les accompagner dans les projets de modernisation de leurs restaurants, dans le déploiement de nouvelles technologies et l'optimisation de leurs opérations.

Ces annonces interviennent alors qu'un sondage réalisé auprès des franchisés montrait que près de 80% d'entre eux jugeaient que leur flux de trésorerie ne leur permettait pas de faire face à leurs obligations en matière d'investissements.

McDonald's revendique plus de 46.000 restaurants dans une centaine de pays, dont 95% sont détenus et exploités par des franchisés.

La réaction négative des investisseurs illustre une prudence plus générale à l'égard du secteur et confirme le récent désintérêt des investisseurs pour la restauration, face aux pressions macroéconomiques qui pèsent sur la croissance des ventes.

De l'avis des analystes, il faudra attendre une réaccélération de l'activité, ce qui ne devrait pas intervenir avant début 2027, avant d'espérer un regain d'enthousiasme autour du titre, qui a déjà perdu plus de 21% cette année.

A ce titre, le groupe n'a pas fourni d'objectifs précis de croissance pour ses ventes à périmètre comparable, se contentant d'indiquer que les ouvertures de restaurants devraient contribuer à hauteur de près de 2,5% à la croissance de ses ventes totales en 2027, avant de ralentir à environ 2% d'ici 2030.