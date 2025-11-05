McDonald's dépasse ses estimations de ventes grâce aux menus économiques qui attirent les consommateurs prudents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Savyata Mishra

McDonald's MCD.N a dépassé les estimations pour les ventes mondiales comparables du troisième trimestre mercredi, les offres de repas abordables du géant de la restauration rapide ayant contribué à aiguiser la demande, même si les consommateurs sont restés sélectifs dans leurs dépenses.

La chaîne de hamburgers a enregistré une croissance des ventes mondiales à magasins comparables de 3,6 %, légèrement supérieure à l'estimation moyenne des analystes qui tablait sur une hausse de 3,55 %, selon les données compilées par LSEG, grâce à la vigueur de ses marchés américains et internationaux.

Les chaînes de restauration rapide, dont McDonald's, Domino's Pizza DPZ.O et Yum Brands YUM.N , propriétaire de Taco Bell, ont lancé des forfaits repas moins chers et des offres à durée limitée pour compenser le ralentissement de la fréquentation des restaurants, alors que l'inflation obstinément élevée, le ralentissement de la croissance des salaires et l'augmentation des prix des menus découragent les clients sensibles au prix.

McDonald's a maintenu son offre de repas à 5 dollars pendant plus d'un an, a donné la priorité à l'innovation dans ses menus et a intensifié ses efforts de marketing pour relancer la demande parmi les clients à faibles revenus.

La demande a grimpé en juillet lors du lancement des Snack Wraps à 2,99 dollars, mais le mouvement s'est ralenti en août et en septembre, a déclaré Peter Saleh, analyste chez BTIG, dans une note. En septembre, l'entreprise a réintroduit ses Extra Value Meals et a commencé à travailler avec les franchisés pour standardiser une remise de 15 % sur les repas combinés dans tout le pays, contre 10 à 11 % actuellement.

Toutefois, les analystes ont mis en garde contre le fait que les franchisés pourraient avoir du mal à maintenir des remises importantes une fois que le soutien financier de McDonald's s'estompera.

Le nombre total de visites chez McDonald's a chuté de 3,5 % entre juillet et septembre par rapport à l'année précédente, contre une baisse de 2,3 % dans l'ensemble de la catégorie des restaurants à service rapide, selon les données de la société de suivi du trafic piétonnier Placer.ai.

Les ventes comparables aux États-Unis, son plus grand marché, ont augmenté de 2,4 % au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre une hausse de 0,3 % un an plus tôt.

Les ventes dans son segment commercial où les restaurants sont exploités par des partenaires locaux ont bondi de 4,7 %, tirées par le Japon, tandis que les ventes sur les marchés internationaux ont augmenté de 4,3 %, tirées par l'Allemagne et l'Australie.

Le bénéfice net trimestriel ajusté s'est élevé à 2,31 milliards de dollars, soit 3,22 dollars par action, contre 2,32 milliards de dollars, soit 3,23 dollars, il y a un an.