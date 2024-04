Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client McDonald's: consensus battu au premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 14:17









(CercleFinance.com) - Les ventes et le bénéfice de McDonald's ont dépassé les attentes de Wall Street au premier trimestre en raison notamment du dynamisme non démenti du marché américain.



La chaîne de restauration rapide a fait état ce matin d'un bénéfice net de 1,9 milliard de dollars au titre des trois premiers mois de l'année, contre 1,8 milliard un an auparavant.



Ramené par action, le profit atteint 2,66 dollars, au-dessus du consensus de 2,54 dollar qui était visé par les analystes.



Les ventes mondiales de McDonald's, exprimées à périmètre constant, ont augmenté de 1,9% au premier trimestre, marquant le 13ème trimestre consécutif de croissance.



A données comparables, ses ventes ont ainsi progressé de 30% en données cumulées au cours des quatre dernières années, indique le directeur général Chris Kempczinski.



En hausse de 5%, le chiffre d'affaires a totalisé 6,17 milliards de dollars, là encore au-dessus du consensus de 5,75 milliards de dollars.



Ces résultats solides ne semblaient pas ravir pas les investisseurs puisque le titre perdait 0,7% mardi matin en cotations avant-Bourse.





