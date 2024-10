Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client McDonald's: BPA presque stable au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 13:20









(CercleFinance.com) - McDonald's publie un BPA de 3,23 dollars au titre du troisième trimestre 2024, en hausse de 1% (en données totales comme à taux de change constants), en données ajustées de certaines charges exceptionnelles de restructurations.



A près de 6,9 milliards de dollars, le chiffre d'affaires de la chaine de restauration rapide a augmenté de 3% en données brutes et de 2% à changes constants. En comparable, ses ventes mondiales se sont tassées de 1,5%, malgré une hausse de 0,3% aux États-Unis.



'Alors que nos clients font attention à leurs dépenses, McDonald's va continuer de suivre notre programme 'Accelerating the Arches' pour soutenir sa croissance à long terme au niveau mondial et gagner dans cet environnement', affirme son PDG Chris Kempczinski.





