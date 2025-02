McDonald's: BPA en baisse de 4% au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 13:45









(CercleFinance.com) - McDonald's publie un BPA de 2,83 dollars au titre du quatrième trimestre 2024, en baisse de 4% (en données totales comme à taux de change constants), en données ajustées de certaines charges exceptionnelles.



A près de 6,4 milliards de dollars, le chiffre d'affaires de la chaine de restauration rapide est resté à peu près stable en comparaison annuelle. En comparable, ses ventes mondiales se sont accrues de 0,4%, malgré une diminution de 1,4% aux États-Unis.



'Accelerating the Arches demeure la bonne stratégie alors que nous nous concentrons sur l'expansion des parts de marchés', affirme son PDG Chris Kempczinski, qui pointe notamment un 'marketing culturellement pertinent'.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, McDonalds a engrangé un BPA ajusté en retrait de 2% à 11,72 dollars, pour des revenus en croissance de 2% à plus de 25,9 milliards de dollars (-0,1% en données comparables, dont +0,2% aux Etats-Unis).





