McDonald's: bénéfice trimestriel bien meilleur que prévu

(CercleFinance.com) - McDonald's a dévoilé lundi d'un bénéfice trimestriel en hausse et largement supérieur au consensus des analystes, mais aussi fait état d'un accroissement de 10% de son dividende trimestriel.



Le groupe de Chicago indique avoir dégagé un bénéfice net de 2,3 milliards de dollars au cours du troisième trimestre, soit 3,17 dollars par action, contre deux milliards (2,68 dollars) un an auparavant.



Le consensus des analystes donnait un BPA de 2,83 dollars.



Son chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 6,7 milliards de dollars (+14%), à comparer avec un consensus qui visait 6,2 milliards.



Les ventes à surface comparable ont augmenté de 8,1% aux Etats-Unis, de 8,3% dans les magasins en propre exploités à l'international et de 10,5% chez les franchisés mondiaux.



Le leader mondial de la restauration rapide a précisé qu'il prévoyait d'augmenter son dividende trimestriel de 10% pour le porter à 1,67 dollar par titre.



Suite à ces annonces, le titre était attendu en hausse de 2,6% lundi matin à l'ouverture de Wall Street.





