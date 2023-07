Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McDonald's: attentes surpassées au deuxième trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 14:08









(CercleFinance.com) - Les ventes et le bénéfice de McDonald's ont nettement dépassé les attentes de Wall Street au deuxième trimestre notamment en raison du succès des récentes campagnes marketing lancées par le groupe américain.



A périmètre constant, les ventes de McDonald's ont augmenté de 11,7% sur le trimestre à la faveur de taux de croissance 'à deux chiffres' sur ses principaux marchés.



Aux Etats-Unis, la chaîne de restauration rapide a enregistré une hausse de 10,3% de ses ventes dans ses restaurants ouverts depuis au moins 13 mois, tandis que les ventes dans les points de vente opérés à l'international ont grimpé de 11,9% (+14% pour les franchisés).



Le chiffre d'affaires trimestriel s'est ainsi accru de 14% à 6,5 milliards de dollars, l'enseigne ayant notamment profité d'une augmentation de ses prix.



Son bénéfice net s'est élevé à 2,3 milliard de dollars (3,15 dollars par action), contre 1,2 milliard (1,60 dollar l'action) un an auparavant.



Ces performances semblaient convaincre les investisseurs, qui portaient le titre en hausse de presque 3% en cotations avant-Bourse à Wall Street.



Avant la séance de jeudi, il affichait un gain de 10% depuis le début de l'année contre une hausse de 7% pour l'indice Dow Jones.





