McDonald's affiche un BPA atone pour son troisième trimestre
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 13:28
Le profit opérationnel de la chaine de restauration rapide s'est accru de 5% (+3% hors effets de changes) à 3,36 milliards de dollars, pour un chiffre d'affaires augmenté de 3% (+1% hors effets de changes) à 7,08 milliards.
En comparable, ses ventes mondiales se sont accrues de 3,6%, une croissance d'abord tirée par les marchés internationaux opérés (+4,3%) et sous licence (+4,7%), tandis qu'elles ont progressé de 2,4% aux Etats-Unis.
McDonalds souligne aussi que ses ventes du système aux membres de programmes de fidélité sur les 60 marchés concernés se sont montées à environ 34 milliards de dollars sur les 12 derniers mois, dont plus de 9 milliards sur les trois derniers.
