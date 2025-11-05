 Aller au contenu principal
McDonald's affiche un BPA atone pour son troisième trimestre
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 13:28

McDonald's publie un BPA stable à 3,22 dollars au titre du 3e trimestre 2025 (-1% à taux de change constants), en données ajustées de charges exceptionnelles, manquant ainsi l'estimation moyenne des analystes.

Le profit opérationnel de la chaine de restauration rapide s'est accru de 5% (+3% hors effets de changes) à 3,36 milliards de dollars, pour un chiffre d'affaires augmenté de 3% (+1% hors effets de changes) à 7,08 milliards.

En comparable, ses ventes mondiales se sont accrues de 3,6%, une croissance d'abord tirée par les marchés internationaux opérés (+4,3%) et sous licence (+4,7%), tandis qu'elles ont progressé de 2,4% aux Etats-Unis.

McDonalds souligne aussi que ses ventes du système aux membres de programmes de fidélité sur les 60 marchés concernés se sont montées à environ 34 milliards de dollars sur les 12 derniers mois, dont plus de 9 milliards sur les trois derniers.

