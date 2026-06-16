 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"McDermott prévoit de livrer le projet d'extension de QatarEnergy dans les délais prévus une fois le conflit terminé", déclare son directeur général
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 18:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

McDermott MCDIF.PK n'a jamais cessé de travailler sur son projet d'extension du champ nord de QatarEnergy pendant la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, a déclaré mardi Michael Mckelvy, directeur général de McDermott International. McDermott MCDIF.PK prévoit de pouvoir livrer son projet pour QatarEnergy dans les délais une fois le conflit apaisé, a ajouté M. McKelvy.

Valeurs associées

Gaz naturel
3,15 USD NYMEX 0,00%
MCDERMOTT INTL
24,5000 USD OTCBB 0,00%
Pétrole Brent
78,57 USD Ice Europ -5,75%
Pétrole WTI
75,68 USD Ice Europ -6,92%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
78,63 -5,67%
CAC 40
8 447,27 +0,75%
SPACEX
210,83 +9,52%
2CRSI
45,78 -8,71%
WORLDLINE
13,16 +11,68%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank