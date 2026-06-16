"McDermott prévoit de livrer le projet d'extension de QatarEnergy dans les délais prévus une fois le conflit terminé", déclare son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
McDermott MCDIF.PK n'a jamais cessé de travailler sur son projet d'extension du champ nord de QatarEnergy pendant la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, a déclaré mardi Michael Mckelvy, directeur général de McDermott International. McDermott MCDIF.PK prévoit de pouvoir livrer son projet pour QatarEnergy dans les délais une fois le conflit apaisé, a ajouté M. McKelvy.
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