McCormick fait un bond en avant alors qu'Unilever s'apprête à fusionner ses activités alimentaires pour un montant de 60 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
31 mars - ** Les actions de McCormick MKC.N ont augmenté d'environ 4 % dans les transactions de pré-marché ** Unilever ULVR.L a déclaré être en pourparlers avancés pour combiner ses activités alimentaires avec le fabricant d'épices américain dans le cadre d'une transaction qui rapporterait 15,7 milliards de dollars en espèces
** Le rapprochement potentiel serait structuré sous la forme d'un Reverse Morris Trust, ce qui donnerait aux actionnaires d'Unilever un contrôle d'environ 65 % de l'entité fusionnée
** Unilever a déclaré que les discussions se poursuivent et qu'il n'y a aucune certitude qu'un accord sera finalisé
** MKC devrait publier ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture du marché mardi
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