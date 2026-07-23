McCormick envisage une cotation secondaire à Londres après la finalisation de la fusion avec la branche alimentaire d'Unilever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
McCormick MKC.N a annoncé jeudi son intention de demander une cotation secondaire à la Bourse de Londres une fois finalisée la fusion prévue entre le fabricant de produits alimentaires transformés et la branche alimentaire d'Unilever ULVR.L , dans le cadre d'une opération d'une valeur d'environ 45 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.
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