McCormick en hausse après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 juin - ** L'action de McCormick MKC.N , fabricant de la sauce piquante Cholula, progresse de 3% à 49,03 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de concernant son chiffre d'affaires et son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à une forte demande pour ses épices et assaisonnements, les consommateurs ayant choisi de cuisiner davantage à la maison dans un contexte d'incertitude économique

** MKC affiche un BPA ajusté de 80 cents au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 69 cents – données compilées par LSEG

** La société annonce un chiffre d’affaires de 1,94 milliard de dollars au deuxième trimestre, contre des estimations de 1,91 milliard de dollars

** La société réaffirme ses prévisions annuelles de bénéfices et de chiffre d'affaires

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 30% depuis le début de l'année