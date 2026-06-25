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McCormick dépasse les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice trimestriels
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 12:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de sauce piquante Cholula, McCormick MKC.N , a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d’affaires et son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à une forte demande pour ses épices et assaisonnements, les consommateurs cuisinant davantage à la maison dans un contexte d’incertitude économique.

Ces résultats interviennent alors que McCormick poursuit également son projet de fusion avec l'activité alimentaire d'Unilever ULVR.L , dans le cadre d’une opération d’environ 45 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) qui lui permettrait d’étendre considérablement sa présence au-delà des épices, notamment aux condiments et aux solutions de repas.

McCormick a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel de 1,94 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros), contre des estimations de 1,91 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros), selon les données compilées par LSEG.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 80 cents par action pour le trimestre, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 69 cents par action.

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