McCormick dépasse les prévisions alors que l'incertitude économique stimule la demande en condiments

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Le fabricant de sauce piquante Cholula, McCormick MKC.N , a dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires et ses bénéfices du deuxième trimestre, grâce à une forte demande pour ses épices et assaisonnements, les consommateurs cuisinant davantage à la maison dans un contexte d'incertitude économique. L'action de la société basée à Hunt Valley, dans le Maryland, a progressé d'environ 3 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse. La persistance de l’inflationet les répercussions économiques des droitsde douane instaurés parle président américainDonald Trump ainsi que de la guerre avec l’Iran ont contraint les consommateurs à réduire leurs dépenses discrétionnaires, notamment les sorties au restaurant, ce qui a stimulé la demande pour des entreprises comme McCormick. McCormick poursuit également son projet de fusion avec la division alimentaire “ ULVR.L ” d’Unilever, dans le cadre d’une opération d’environ 45 milliards de dollars qui lui permettrait d’étendre considérablement sa présence au-delà des épices pour s’étendre aux condiments et aux solutions de repas. Le fabricant de la sauce barbecue Stubb's a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 1,94 milliard de dollars, contre des estimations de 1,91 milliard, selon les données compilées par LSEG. La société a annoncé un bénéfice ajusté de 80 cents par action pour le trimestre, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes, qui s'élevait à 69 cents par action. McCormick avait subi la pression de droits de douane élevés , car elle s'approvisionne en matières premières essentielles, notamment en poivre et en diverses épices et herbes aromatiques, en dehors des États-Unis. La société a indiqué que les remboursements de droits de douane avaient réduit le coût des marchandises vendues de 28 millions de dollars au cours du trimestre. Toutefois, elle s'attend à ce que ces gains soient compensés par une hausse des coûts, notamment ceux liés au conflit au Moyen-Orient, ainsi que par la poursuite des investissements dans ses activités. La société a réaffirmé son objectif de croissance annuelle du chiffre d’affaires compris entre 13 % et 17 % et son bénéfice annuel ajusté par action compris entre 3,05 et 3,13 dollars. McCormick a déclaré que ses prévisions tenaient compte d’un contexte de demande incertain, du conflit au Moyen-Orient et des retombées positives de l’augmentation de sa participation dans sa coentreprise mexicaine. Campbell's CPB.O , autre acteur du secteur des produits alimentaires emballés, avait également réaffirmé ses prévisions annuelles au début du mois.