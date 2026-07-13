information fournie par Reuters • 13/07/2026 à 22:30

MBX Biosciences en baisse après un remaniement au sein de sa direction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 juillet - ** L'action du développeur de médicaments MBX Biosciences MBX.O recule de 2,6% à 58,49 dollars après la clôture

** MBX nomme Steve Hoerter, un cadre de l'entreprise, au poste de directeur général, en remplacement de Kent Hawryluk

** La société nomme John Smither, directeur financier par intérim depuis mars 2026, au poste de directeur financier

** Tous ces changements au sein de la direction prennent effet immédiatement

** Le cours de l'action MBX a presque doublé depuis le début de l'année